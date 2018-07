Montillo aposta em recuperação do Cruzeiro no domingo O Cruzeiro busca a recuperação no Campeonato Brasileiro neste domingo, diante do Palmeiras. Após a derrota para o Figueirense na estreia, por 1 a 0, a equipe sabe que não pode perder novamente para não se distanciar da ponta e confia no potencial de seus jogadores para sair com a vitória. E o meia Montillo aposta que a reação cruzeirense será imediata na competição.