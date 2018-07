Montillo bate 'muralha' em gol marcado por equipe de Cuca na Ásia

O gol ocorreu após o árbitro anotar infração dentro da área para o Shandong Luneng, comandado pelo brasileiro Cuca, e que ainda conta com os brasileiros Diego Tardelli, ex- Atlético-MG , Aloísio 'Boi Bandido', ex- São Paulo , e Junior Urso, ex-Coritiba (que marcou um dos gols da partida). Montillo realizou a cobrança em dois toques. Após receber do companheiro de equipe, o argentino venceu oito jogadores de linha e mais o goleiro para fazer o terceiro do Shandong.

O resultado acabou sendo ruim para os chineses, que estacionam na terceira posição do Grupo E na competição continental, com quatro pontos conquistados. Os japoneses do Kashiwa Reysol, na segunda posição, com oito pontos, têm a mesma pontuação do líder Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul, que leva vantagem no saldo de gols.