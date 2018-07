Montillo confia em recuperação para ajudar o Cruzeiro O meia argentino Montillo deixou o jogo contra o Corinthians, no último sábado, no Pacaembu, com uma torção no tornozelo esquerdo e uma fratura incompleta no punho esquerdo. Mas ele disse nesta quarta-feira confiar na sua recuperação para poder ajudar o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão, domingo, contra o Vasco, na Arena do Jacaré.