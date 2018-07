Montillo deixa jogo lesionado e critica calendário

PORTO ALEGRE - Como se já não bastasse a derrota por 2 a 0 para o Grêmio que o tirou da Copa do Brasil, o Santos voltará a focar o Campeonato Brasileiro a partir desta quinta-feira trazendo outra grande decepção na bagagem. O meia Montillo se machucou no confronto realizado na arena gremista, em Porto Alegre, na noite desta quarta, e deixou o campo com suspeita de estiramento muscular na coxa esquerda.

O jogador argentino será reavaliado nesta quinta, mas já se vê como desfalque para o confronto deste sábado, contra o Fluminense, às 21 horas, no Maracanã, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também aproveitou para criticar a maratona de jogos que os atletas que atuam no Brasil precisam enfrentar.

"É chato, né? Ninguém gosta de se machucar. Estava me sentindo bem, o time fazia uma boa partida e a lesão chega no momento menos esperado, mas com esse calendário apertado, não dá para escolher jogo e não podemos fazer muito", afirmou o meio-campista, que foi substituído por Léo Cittadini durante o segundo tempo do duelo com o Grêmio.

Montillo exibiu preocupação com o resultado dos exames aos quais será submetido em sua volta a Santos. "Tomara que fique afastado por pouco tempo. Agora é recuperar, torcer fora do campo, o que é muito difícil. Mas sábado já temos um jogo importante", destacou.