Montillo desfalca Cruzeiro por cirurgia de filho

"Os médicos que estão tratando do filho dele acharam por bem fazer a cirurgia na quarta-feira e nesse caso, o Montillo fica em Belo Horizonte para acompanhar o filho e sua esposa nesse momento que estão passando e o Cruzeiro entende que está correto. Nós da diretoria, os jogadores e o treinador damos total apoio a ele, para que realmente ele esteja presente com sua família e torcemos para que Deus ajude e tudo corra bem", afirmou Dimas Fonseca, diretor de futebol do Cruzeiro.

Santino tem síndrome de Down e já passou por quatro internações, sendo a última delas em março, quando ficou seis dias em uma unidade de centro de tratamento intensivo em Belo Horizonte, o que causou forte comoção no elenco e na torcida do Cruzeiro. O jogador inclusive homenageou o filho ao fazer um gol na vitória por 3 a 2 sobre o América Mineiro.

O Cruzeiro já está classificado para as oitavas de final da Libertadores e lidera o Grupo 7 com 13 pontos conquistados em sete partidas. No duelo com o Estudiantes, a equipe mineira vai buscar a melhor campanha da fase de grupos da competição continental.