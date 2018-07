Montillo disputa coletivo e deve ser novidade no Santos

SANTOS - Montillo teve atuação discreta no treino coletivo entre os reservas e o time Sub-20 do Santos, na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mas deverá ser a novidade na escalação santista para enfrentar o Grêmio, nesta quarta, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino desta segunda-feira serviu para o treinador Claudinei Oliveira observar o meia argentino em situação de jogo. Montillo sofreu lesão muscular na coxa esquerda na partida em que o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, justamente pelo Grêmio, no dia 28 de agosto, em Porto Alegre.

No coletivo desta segunda-feira, Montillo foi escalado num time com alguns jogadores que já foram ou são titulares, como Arouca, Léo Cittadini, Willian José, Neilton, Gustavo Henrique e Jubal, além do lateral Galhardo, que também enfrentará o Grêmio em razão da suspensão de Cicinho.

O volante Arouca, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, treinou bem nesta segunda-feira, mostrando estar completamente recuperado da lesão, e vai começar como titular nesta quarta-feira, formando o meio com Alison, Cícero e Montillo.