Montillo diz estar pronto para enfrentar o Grêmio

"Hoje [sexta] no treino me senti bem. Foram quatro dias em que não treinei com o time, mas já me sinto muito bem. Faltam dois dias para o jogo e vou chegar bem para jogar, tenho muita vontade de jogar esta partida", avisou o meia Montillo, recuperado de uma contratura muscular na panturrilha direita.

No domingo, Montillo poderá ter a companhia de Gilberto no meio-campo. O experiente jogador se recuperou de uma tendinite e ganhou uma vaga na lista de relacionados para o confronto. "Agora o Gilberto tem a possibilidade de jogar e é um jogador muito importante para nós, tem muita experiência. No momento em que o Cuca queira utilizá-lo, que entre da melhor maneira", comentou o meia argentino.