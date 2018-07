Montillo diz que Camilo pode fazer a diferença e pede Botafogo consciente

O Botafogo inicia nesta quarta-feira a sua caminhada na Copa Libertadores diante do Colo Colo, no Engenhão, apostando boa parte das suas fichas em Montillo, principal contratação do time para a temporada 2017. O próprio meia, porém, divide a responsabilidade com Camilo, seu companheiro de posição e cheio de moral após ser convocado para o amistoso da seleção brasileira com a Colômbia, e garante que ele pode fazer a diferença diante do time chileno.

"Não sofrer e fazer gols em casa é importante no mata-mata. Será o primeiro jogo com o Camilo e com uma boa posse de bola e movimentação o time pode jogar bem. O Camilo vive um momento muito bom e temos que aproveitar isso", disse.

Apesar de reconhecer a necessidade de o Botafogo abrir vantagem, Montillo pediu para o time jogar com tranquilidade, pois a passagem para a próxima fase preliminar da Libertadores não será definida nesta quarta. E o meia espera que o time apresente um futebol melhor do que nos seus dois primeiros compromissos no Campeonato Carioca - tropeçou em ambos.

"O futebol agora é assim, uma decisão a cada dia. A nossa não é só amanhã, são dois jogos. Um mata-mata de 180 minutos e temos que saber que tudo não se resolverá amanhã, serão dois jogos. Teremos um segundo jogo que não será fácil e que façamos melhor do que fizemos até agora no Carioca. Tomara que possamos dar essa alegria ao torcedor", comentou.

Montillo também espera que o Botafogo consiga controlar os nervos na partida que vai lotar o Engenhão. "A tensão e o nervosismo todo mundo tem para jogar uma partida importante, assim como a torcida. Temos muito jogadores experientes no time que podem fazer a diferença. Temos que ser muitos fortes dentro de casa, construir uma boa diferença para ir ao Chile e avançar de fase. Que possamos entrar em campo o mais tranquilo possível", afirmou o camisa 7.