Montillo diz que time do Cruzeiro tem que 'mudar tudo' As fortes críticas da torcida do Cruzeiro depois da derrota na estreia do Campeonato Mineiro chegaram também à Toca da Raposa. Nesta quinta-feira o meia Montillo concedeu entrevista coletiva e se mostrou bastante descontente com o desempenho da equipe celeste na derrota para o Guarani, domingo passado, na Arena do Jacaré.