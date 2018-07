Montillo faz exames e é dúvida no Santos para domingo contra o Atlético-MG

SANTOS - O técnico Claudinei Oliveira pode ter perdido Montillo no momento em que o Santos mais precisa dos principais titulares para se recuperar do tropeço da última quarta-feira, quando empatou com o lanterna Náutico na Vila Belmiro. O meia argentino fez exame de ressonância magnética na tarde desta quinta, mas o resultado sairá apenas nesta sexta, definindo se ele poderá enfrentar o Atlético-MG no domingo, em Belo Horizonte.

Montillo pediu para ser substituído aos 32 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Náutico, após sentir dores na panturrilha direita. "Estou com dor ainda, mas acho que não vai dar nada demais (no exame)", disse o jogador nesta quinta-feira, através da assessoria de imprensa do clube.

Se Montillo não puder jogar contra o Atlético-MG, Claudinei Oliveira vai ficar numa situação difícil, porque não tem outro armador de qualidade no elenco para trabalhar na organização das jogadas. Uma de suas opções é escalar Arouca, que volta de suspensão, ou Cícero para jogar mais adiantado.