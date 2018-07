Montillo faz tratamento e não deve pegar a Ponte Preta

Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, na Toca da Raposa, o argentino ficou fazendo tratamento na coxa esquerda. A tendência é que ele volte ao time do técnico Celso Roth diante do Santos, sábado, no Independência.

Outros dois que estão perto de ficar à disposição são os atacantes Wellington Paulista e Wallyson. Os dois foram liberados pelo departamento médico e, nesta segunda-feira, deram início à transição para os treinos com bola. Por enquanto, fazem atividade física em separado do grupo.

Wallyson não joga desde 23 de setembro, quando sofreu uma lesão no pé direito numa partida contra o São Paulo. Já Wellington Paulista estava com uma lesão muscular na coxa direita e não participou dos últimos três jogos do Cruzeiro.