Montillo festeja chegada de Damião para ter referência

SANTOS - Montillo começou o ano perdendo o posto de jogador mais caro da história do Santos. Depois de uma temporada apenas apagada em 2013, o argentino comemora a chegada de Leandro Damião, reforço que tirou dele o recorde de maior compra do clube. Para o meia, a presença de um centroavante do porte de Damião vai facilitar seu trabalho.

"Para mim é muito bom sempre ter um cara referência, ter para quem dar um passe dentro da área. Senão fica o jogo todo jogando a bola para a lateral e eu não gosto muito", comentou Montillo, que durante todo o primeiro semestre teve companheiro Neymar, que jogava mais aberto pelas laterais do campo.

O argentino disse, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, que ainda não conversou com Oswaldo de Oliveira sobre qual será seu posicionamento no campo. Se atuará mais avançado ou em posição centralizada, como armador.

"Por enquanto eu não falei com ele. Ele está me utilizando como meia, atrás do atacante. Tomara que eu possa render da maneira que eu quero, da maneira que ele espera. Hoje (quarta) no primeiro jogo-treino a gente jogou com um sistema bastante para frente, com três atacantes, e a gente sane que a qualquer momento um desses três pode ganhar o jogo", observou Montillo, falando da vitória sobre o Juventus.

Questionado sobre a chance de disputar a Copa do Mundo, disse que não pensa nisso. "Eu tenho que continuar trabalhando com a cabeça aqui. Depois, se tiver a chance de chegar na seleção, vai ser a premiação do trabalho, do jogo dentro de campo, mas eu não posso ficar pensando se vou ser convocado ou não."