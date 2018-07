Montillo festeja confiança de Muricy Ramalho, mas busca evolução

SANTOS - Após finalmente marcar o seu primeiro gol com a camisa do Santos no último domingo, quando o time venceu o Atlético Sorocaba por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, o meia Montillo festejou nesta terça-feira o fato de que seguiu contando com a confiança de Muricy Ramalho. O jogador vinha tendo suas atuações questionadas e neste confronto conseguiu fazer jus ao seu potencial. Porém, ele admite que precisa seguir em evolução, até para justificar o alto investimento feito pelo clube da Vila Belmiro para contratá-lo junto ao Cruzeiro para esta temporada.

"Sempre é importante a confiança do treinador. Cheguei como reforço e a confiança do treinador é importante. Agradeço a confiança que ele me dá dentro e fora do campo. Trabalho na semana para dar o melhor. Não foi fácil no começo, mas sei que irá acontecer (uma boa fase), pois o time do Santos é bom e vamos mostrar isso dentro de campo. Ainda não conquistamos nada e esperamos estar ainda melhores", ressaltou o argentino, em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé.

Montillo diz ter encarado com naturalidade a cobrança por melhores atuações e aposta que será recompensado com o empenho que vem exibindo nos treinos. "Futebol tem essa cobrança quando se joga em time grande, com o investimento que o Santos fez, é normal. Gosto de trabalhar calado. Não quero ser o melhor quando estou em boa fase, nem o pior quando a coisa não acontece. O melhor é estar trabalhando, não é falando à imprensa", pontuou.

O meio-campista também disse não saber se a atuação do último domingo foi a sua melhor com a camisa do Santos e preferiu já focar o duelo de sábado, contra o Guarani, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 12.ª rodada do Paulistão. "Quando você não consegue fazer a coisa certa, fica muito chato. Sou muito crítico de mim mesmo. Mas não é por isso que vou deixar de trabalhar. Gosto de melhorar no dia-a-dia, fazer uma grande partida e ver os companheiros felizes, com uma confiança melhor. Sabemos que estamos no caminho certo, estamos chegando e vamos brigar pelo campeonato. Agora o time não pode jogar menos que jogou no domingo. Tem que melhorar a cada jogo", cobrou.