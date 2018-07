Montillo joga, mas Victorino é dúvida no Cruzeiro O zagueiro Victorino deve ser o único desfalque do Cruzeiro para o jogo do próximo sábado contra o América de Teófilo Otoni, na abertura das semifinais do Campeonato Mineiro. Montillo, que também era dúvida, treinou normalmente nesta quinta-feira e vai para o jogo.