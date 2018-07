Montillo mantém a confiança no título do Cruzeiro Principal jogador do Cruzeiro na disputa do Brasileirão, o meia argentino Montillo revelou nesta sexta-feira que ainda acredita na conquista do título. Mas ele reconhece a situação difícil do time mineiro, que precisa ganhar do Palmeiras no domingo, quando acontece a última rodada do campeonato, e ainda torcer por tropeços de Fluminense e Corinthians.