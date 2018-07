Montillo marca e se torna maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro

GOVERNADOR VALADARES - O Cruzeiro contou com grande atuação do meia Montillo para vencer o Democrata por 2 a 0, neste sábado, no Mamudão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O argentino marcou os dois gols da partida e levou a equipe aos nove pontos, na segunda colocação da competição.

O time do técnico Vágner Mancini tem a mesma pontuação do América-MG, líder, mas leva desvantagem no saldo de gols: 7 a 6. O Atlético-MG também vem com nove pontos, mas tem cinco gols de saldo e aparece na terceira colocação. Tanto América-MG quanto Atlético-MG, no entanto, ainda atuam nesta rodada.

Já o Democrata está em péssima fase e é o último colocado da competição, sem nenhum ponto marcado e com saldo de menos 12 gols. Na próxima rodada, a equipe de Governador Valadares enfrenta a Caldense, em casa, no dia 5 de março, enquanto o Cruzeiro recebe o América de Teófilo Otoni na Arena do Jacaré, no próximo sábado.

A partida foi decidida com os dois gols de Montillo, que acabou com um jejum de 18 partidas sem marcar. Depois de um primeiro tempo de forte calor e sem grandes oportunidades, o argentino abriu o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa. Ele recebeu lindo passe de calcanhar de Anselmo Ramon e tocou na saída do goleiro.

O Cruzeiro continuou melhor na partida e chegou aos segundo gol aos 33 minutos. Anselmo Ramon deu novo passe de calcanhar, desta vez para Diego Renan, que chegou na linha de fundo e cruzou. O goleiro do Democrata deu rebote para o meio da área e a bola sobrou no pé de Montillo, que chutou forte para marcar.