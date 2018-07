Montillo mostra otimismo com chegada de Victorino

"Acredito que ele (Victorino) terá uma adaptação muito rápida. Quando ele chegou ao Universidad de Chile, chegou num voo do Uruguai e, na noite seguinte, já atuou pela Copa Sul-Americana, sem problema algum", lembrou Montillo, que destacou a boa forma física do amigo. "Fisicamente ele está bem, então, acho que a adaptação será rápida", opinou.

Montillo e Victorino se destacaram na Universidad de Chile na Copa Libertadores do ano passado, quando ajudaram a levar a equipe chilena até as semifinais do torneio. O argentino ressalta a experiência e a qualidade do amigo.

"Estou mais contente pelo time do Cruzeiro, pois se trata de um jogador importante para o time todo. Acho que ele será muito importante pela experiência que tem, por ter jogado um Mundial, e agora vai ter uma Copa América", comentou Montillo, em referência ao zagueiro, que disputou a Copa do Mundo da África do Sul com o Uruguai.

Ao descrever a forma de jogar do uruguaio, Montillo rasgou elogios para o novo cruzeirense. "Todo jogador do Uruguai é aguerrido em campo. Mas ele é um zagueiro muito técnico, que sempre tenta sair jogando com a bola no gramado, e não chutando para cima. É um jogador completo, mas não é muito alto", relatou o meia, dono da camisa dez do Cruzeiro.

Mauricio Victorino, de 28 anos, desembarca em Belo Horizonte na noite desta sexta-feira. O defensor vai assinar um contrato de quatro anos com o Cruzeiro.