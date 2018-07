Montillo pede para Cruzeiro seguir focado após derrota Autor do gol cruzeirense na derrota para o Grêmio por 2 a 1, o armador Montillo procurou minimizar o resultado de domingo e pediu para o elenco seguir focado no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o placar negativo, o Cruzeiro manteve a liderança porque o Fluminense apenas empatou com o Botafogo.