Montillo perde gols, mas Santos vence em estreia

Ali, viu Neymar abrir o placar com um belo gol e, logo depois, Naldinho empatar. Montillo podia ter se consagrado na sua estreia. Teve duas chances claríssimas, mas não conseguiu mandar para as redes. Assim, o Santos só virou quando ficou com três argentinos em campo. Assim que Pato Rodríguez entrou, deu o passe para Miralles marcar. Nos acréscimos, Neymar ainda marcou de pênalti.

O JOGO - Sem a Libertadores para se preocupar, o Santos começou o Paulistão com força máxima. Do time considerado ideal, só não jogaram Léo e Edu Dracena, que ainda recuperam a forma física. No meio, os estreantes Cícero e Montillo, esperança de um 2013 melhor para o time de Muricy Ramalho.

Querendo fazer bonito para o ex-presidente Lula, o Santos logo balançou as redes. Com um minuto, o estreante Guilherme Santos cruzou na cabeça de André, que testou no travessão. A bola quicou dentro do gol e voltou. O árbitro, porém, anulou todo o lance, porque o centroavante empurrou o marcador antes de subir.

O jogo seguiu com o Santos mandando até os 19 minutos, quando o time visitante abriu o placar. Neymar recebeu de Bruno Peres na esquerda da área, dominou e, quando ninguém esperava, rolou por baixo das pernas do marcador, surpreendendo o goleiro, que só viu a bola quando ela já estava praticamente cruzando a linha.

Mas mal deu tempo de o Santos comemorar. Dois minutos depois, Bady tirou Guilherme Santos para dançar, foi à linha de fundo e cruzou. Naldinho se antecipou a Durval e deixou tudo igual no Primeiro de Maio.

O gol mostrou ao São Bernardo que ele podia jogar de igual para igual com o Santos. O time da casa acreditou e quase marcou aos 30. Dudu chutou forte de longe, a bola pegou curva e carimbou o travessão. No rebote, o rodado Fernando Baiano nem dominou nem chutou e fez feio.

Pouco depois, o mesmo Dudu faz falta em Neymar e, por conta do segundo amarelo, foi expulso. Para recompor o time, o técnico Luciano Dias tirou Fernando Baiano e colocou em campo o volante Glaydson.

Com um a mais em campo, o Santos voltou a mandar no jogo na segunda etapa. Aos 6 minutos, Montillo perdeu chance incrível. Recebeu de Neymar, driblou o goleiro, mas enrolou para chutar para o gol vazio e acabou permitindo que Wilson Júnior se recuperasse. Depois, aos 31, outro erro gritante. Recebeu ótimo lançamento de Renê Júnior e, sozinho com o goleiro, tocou para fora.

Com Montillo falhando, sobrou para Neymar ser, como sempre, o nome do jogo. No segundo tempo ele sofreu um pênalti que o árbitro não deu e acertou o travessão numa boa cobrança de falta. Mas o craque não participou do lance do segundo gol. Pato Rodríguez lançou, Samuel falhou feio e a bola sobrou para Miralles. O atacante argentino, que havia entrado no lugar de Cícero, driblou o goleiro e empurrou para as redes.

Nos acréscimos, Neymar invadiu a área, recebeu a marcação de Daniel Marques e aproveitou para cair na área. O craque mesmo cobrou, deslocando o goleiro, e fez o segundo de

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 1 X 3 SANTOS

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Régis, Daniel Marques, Gleidson e Samuel; Naldinho Wagner Diniz), Dudu, Michael (Ricardinho) e Kléber; Bady e Fernando Baiano (Gleydson). Técnico - Luciano Dias.

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Durval, Neto e Guilherme Santos; Renê Júnior, Arouca, Montillo e Cícero (Miralles); Neymar e André (Pato Rodríguez). Técnico - Muricy Ramalho

GOLS - Neymar, aos 19, e Naldinho, aos 21 minutos do primeiro tempo. Miralles, aos 33, e Neymar (de pênalti), aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Samuel, Gleidson, Daniel Marques, Durval, Neymar e Rafael.

CARTÃO VERMELHO - Dudu.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.