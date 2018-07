Montillo pode desfalcar Cruzeiro contra o Vasco

Na partida contra o Corinthians, Montillo sentiu dores no tornozelo e precisou ser substituído. Também acusou um problema na mão, diagnosticada neste domingo com uma trinca no osso. Assim, ele já está utilizando uma mobilização provisória no local.

Um novo exame na terça-feira, que será realizado na reapresentação do elenco, revelará se ele terá condições de enfrentar o Vasco. É possível que o meia argentino atue mesmo com a mão mobilizada, após o exame no tornozelo não apontar nenhuma contusão.