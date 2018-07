Montillo prevê 'final feliz' na negociação com Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Depois de se reunir com a diretoria do Cruzeiro nesta quarta-feira para discutir um reajuste salarial, o meia argentino Montillo disse acreditar que a novela sobre a sua permanência no clube mineiro terá um "final feliz". Ele revelou, no entanto, que ainda não chegou a um acordo sobre o aumento.

Montillo recebeu recentemente propostas de Corinthians e São Paulo, pelas quais receberia um salário muito maior do que tem atualmente no Cruzeiro, e estava disposto a trocar de clube. Mas a diretoria cruzeirense não aceitou negociá-lo e ainda prometeu lhe dar um aumento como compensação.

"A conversa foi boa. Acho que nos próximos dias vou ligar para ele (presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares) para ter uma segunda conversa. Vamos chegar a algum termo. Ele está procurando fazer o melhor para mim e minha família. Acho que vamos chegar a um final feliz", contou Montillo.

Como o Cruzeiro não aceitou negociá-lo e ainda tem contrato até 2015, Montillo continua trabalhando normalmente no clube mineiro. E, apesar de esperar um reajuste salarial, ele garante que esse novela sobre o seu futuro profissional não atrapalha sua preparação para a disputa da temporada.

"Estou tranquilo. Algumas coisas não mexem comigo, e essa é uma delas. Vou procurar o melhor para mim, mas não mexe comigo. Quando rola a bola, faço o melhor", avisou Montillo, que tem sido o principal jogador do time do Cruzeiro desde que foi contratado pelo clube, em agosto de 2010.

Assim como o jogador, a diretoria do Cruzeiro mostra confiança com o sucesso da negociação. "A gente quer resolver, quer que o Montillo fique feliz. Ele demonstrou muita satisfação por estarmos, dentro do que combinamos, conversando", revelou o diretor de futebol do clube, Dimas Fonseca.