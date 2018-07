Montillo se despede de clube chinês e pode agitar mercado

Ídolo do Cruzeiro e do Santos, o argentino Walter Montillo tem tudo para agitar o mercado de transferências nos próximos meses. O meia se despediu do Shandong Luneng nesta quarta-feira e não deve mais jogar pelo clube chinês. No Chile, já se especula a volta dele para a Universidad de Chile, seu último time antes de se destacar no Brasil.

Apesar de contar com Diego Tardelli, Papiss Cissé, Pellè, Jucilei e Gil, o Luneng é apenas o 14.º colocado do Campeonato Chinês, três pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento, faltando uma rodada para o fim do torneio. Ainda que escape da degola, a campanha é considerada um fracasso.

Para o ano que vem, pelo menos um desses estrangeiros precisa sair e Montillo, que fica sem contrato, não será aproveitado. Após três temporadas na China, o argentino foi inclusive homenageado pela torcida do Luneng, que estendeu um bandeirão de agradecimento.

"Vir ao campo e encontrar com isso (o bandeirão) me deixa cheio de orgulho. Não sei mais o quanto agradecer a vocês. Obrigado", escreveu Montillo, no Twitter, ao compartilhar uma imagem da homenagem. Ele, entretanto, não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, em que o Luneng empatou em 1 a 1 com o Chongqing Lifan, time de Alan Kardec.