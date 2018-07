Montillo se diz ansioso para 1º jogo em Belo Horizonte No Cruzeiro há quase dois anos, o meia Montillo viverá uma situação inédita neste sábado. A partida contra o Figueirense, no Independência, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, será a sua primeira em Belo Horizonte, já que quando chegou ao time os estádios da capital mineira estavam fechados. E o argentino admitiu que está ansioso para o duelo.