Montillo tem proposta do Fla, mas falta aval do Shandong Luneng

O Flamengo pode, enfim, ter definido um nome de peso para reforçar o meio de campo. O argentino Montillo revelou ter conversas adiantadas com o time rubro-negro. Mas, para que a negociação possa ser fechada, ainda falta a liberação de seu clube atual, o Shandong Luneng, da China, que faz uma turnê pelo Brasil.

Embora seja considerado fundamental no time chinês, o argentino e sua família têm problemas de adaptação ao país. Para voltar ao Brasil, onde já defendeu Santos e Cruzeiro, Montillo estaria disposto até a sofrer uma redução salarial. E se mostrou animado com a possibilidade de jogar no time carioca.

"Foi a única proposta que chegou e é uma oportunidade muito boa de vestir a camisa do Flamengo. Foram muitas sondagens, o tempo ia passando, o Flamengo estava interessado e escolhi isso, pois aqui no Rio tenho tudo que quero para minha família", disse Montillo em entrevista coletiva nesta terça-feira, no Rio.