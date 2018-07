Montillo treina e é confirmado no time do Cruzeiro O meia Montillo e o atacante Wellington Paulista treinaram normalmente nesta sexta-feira e foram confirmados no time do Cruzeiro para o jogo contra o Grêmio, domingo, no Olímpico. Em processo de recuperação, os dois jogadores foram poupados na quinta e corriam o risco de ficar de fora da partida em Porto Alegre.