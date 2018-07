Montillo volta ao time e avisa: 'ninguém ganha sozinho'

"Não adianta nada pensar que sozinho alguém vai ganhar o jogo. Eu preciso dos meus companheiros e eles precisam de mim dentro de campo. Sempre falo que as vitórias são de todos, não só daqueles que estão jogando, como também dos que treinam aqui", diz Montillo, que ficou de fora dos últimos dois jogos da equipe.

Além do retorno de Montillo, outro fator que dá esperanças ao torcedor celeste é o fato de o Cruzeiro jogar em casa frente ao Atlético-PR, no confronto direto contra o rebaixamento. As duas únicas vitórias da equipe no returno foram com o apoio do seu torcedor, nas duas últimas vezes em que jogou em Sete Lagoas, contra Internacional e Atlético-GO.

"Vocês se lembram que, nos últimos jogos em que fizemos em casa, com a torcida do nosso lado, o time jogou melhor. Acho que o time não aprendeu a jogar fora de casa, perdeu muitos pontos. O torcedor tem que estar do nosso lado neste momento difícil", pede Montillo.

A Arena do Jacaré estará lotada para a partida, uma vez que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Uma vitória é essencial para o Cruzeiro, que abriria no mínimo três pontos em relação à zona de rebaixamento. Em caso de derrota, o time mineiro será ultrapassado pelos paranaenses, voltando à zona de degola a duas rodadas do fim do Brasileirão.