Montolivo se torna capitão do Milan após um ano no time O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, anunciou nesta segunda-feira que o meia Ricardo Montolivo será o novo capitão do time, depois de apenas uma temporada defendendo o clube. A decisão corresponde a uma mudança de postura na equipe, que costuma entregar a braçadeira para o jogador com mais tempo de casa.