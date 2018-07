Montoya fala em 'sonho realizado' na chegada ao Vasco

RIO - O colombiano Santiago Montoya foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo reforço do Vasco, que desembolsou cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 3,2 milhões) para tirá-lo do All Boys, da Argentina. O meia de 21 anos assinou contrato por três temporadas e disse estar realizando um sonho ao vestir a camisa de um clube brasileiro.

"Estou muito contente por estar hoje aqui no Vasco. Fui bem acolhido pela torcida em minha rede social e estou muito feliz. Estou dando um grande salto na minha carreira. Sempre sonhei e almejei jogar em um clube tão importante. O Vasco é um clube de muita história, muitas conquistas, um clube organizado e que tem muitas pessoas boas. Posso dizer que estou vivendo um momento especial", comentou.

Desconhecido do público brasileiro, Montoya é uma revelação do futebol colombiano e foi contratado como principal esperança para dar criatividade ao meio de campo vascaíno. Ele deve ser testado na equipe ao longo da intertemporada, durante a paralisação no Campeonato Brasileiro para a Copa das Confederações, e pode estar em campo diante do Internacional, no dia 7 de julho, já pela competição nacional.

O presidente Roberto Dinamite não escondeu a esperança que deposita no novo reforço. "Montoya está chegando para somar. Ele é um jogador de muita técnica e será importante no Vasco. Estamos felizes com a sua vinda e tenho certeza que ele irá ajudar bastante", comentou.

Outro que comemorou a chegada de Montoya foi o diretor executivo Ricardo Gomes. "Ele é habilidoso e está muito feliz por ter vindo. Vamos esperar que ele consiga se adaptar rapidamente e vença no Vasco", disse sobre o jogador, que fará seu primeiro treino com o elenco vascaíno ainda nesta segunda.