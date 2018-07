Montoya retorna, mas Thalles é mantido entre titulares do Vasco

O técnico Doriva comandou mais um treino do Vasco nesta terça-feira e encaminhou a equipe que enfrentará o Barra Mansa nesta quarta-feira, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. O atacante Thalles voltou a treinar como titular e deverá mesmo ser a opção para o comando do setor ofensivo.

De volta da seleção brasileira sub-20, que disputou o Sul-Americano da categoria, o jogador foi mantido entre os 11 iniciais. Ele já tinha trabalhado na equipe na segunda, mas havia a expectativa de que a volta de Montoya, poupado do primeiro treino da semana por conta de dores musculares, o colocasse na reserva.

Com isso, quem deve perder a vaga é Rafael Silva, que trabalhou entre os suplentes nesta terça. O Vasco deve ir a campo diante do Barra Mansa com: Martín Silva; Nei, Luan, Anderson Salles (Rodrigo) e Christiano; Guiñazu, Serginho, Santiago Montoya, Marcinho e Bernardo; Thalles.

O desfalque na atividade desta terça ficou por conta do zagueiro Rodrigo, se recuperando de uma virose. Ainda não está certo se o jogador terá condições de atuar nesta quarta.

Se não puder atuar, Rodrigo será uma baixa importante para o setor defensivo do Vasco, o melhor do Carioca até o momento, com apenas um gol tomado. A boa fase da zaga tem encantado até os jogadores de frente, como o meia Marcinho, que fez questão de elogiar seus companheiros.

"O Luan e o Rodrigo se deram muito bem com esses jogadores que entraram. Eles estão muito entrosados, mas o grupo todo contribui para esse momento. Um time de futebol tem que começar marcando lá na frente, com meias e atacantes. Estamos fazendo a nossa parte para que eles possam ter mais segurança la atrás", comentou.