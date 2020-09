Montpellier derrota Lyon pelo Francês; PSG, sem Neymar, joga nesta quarta-feira

Jogando em casa, o Montpellier derrotou o Lyon, por 2 a 1, nesta terça-feira, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, os vencedores chegaram aos seis pontos, na quinta colocação, enquanto os perdedores seguem com quatro, em 11º lugar. Rennes, Monaco e Lille, com sete pontos cada, são os líderes.

O jogo começou equilibrado com as equipes buscando o ataque. Várias oportunidades foram criadas, mas o gol só saiu aos 38 minutos. Teji Savanier cobrou o pênalti com cavadinha e abriu o placar para o Montpellier.

A situação do Lyon ficou mais complicada, quando, aos 44, Houssem Aouar foi expulso. O Montpellier aproveitou para abrir vantagem e aos 14 minutos da etapa final, Savanier surgiu no meio da zaga para bater firme na bola e fazer mais um: 2 a 0.

Apesar de todos os problemas, o Lyon conseguiu descontar com o holandês Memphis Depay, que converteu um pênalti aos 37 minutos. Foi o quarto gol do atacante, que só entrou em campo aos dez minutos da etapa final.

Nesta quarta-feira, o Campeonato Francês prossegue com Paris Saint-Germain x Metz, na capital francesa. Neymar, expulso na derrota para o Olympique de Marselha, está fora do jogo e poderá ser julgado. O astro corre o risco de pegar sete jogos de punição. O PSG, campeão da temporada passada, soma duas derrotas até agora.