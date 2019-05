Montpellier derrota o Saint-Étienne no Francês e mantém sonho de vaga europeia

Em um jogo bastante disputado, o Montpellier manteve suas chances de conquistar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, ao derrotar, por 1 a 0, nesta sexta-feira, o Saint-Étienne, no campo do adversário, pelo Campeonato Francês.

O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Gaetan Laborde. O resultado diminuiu as chances de o Saint-Étienne de se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

A duas rodadas do fim do campeonato, o Montpellier chegou aos 58 pontos na quinta colocação, enquanto o Saint-Étienne permaneceu com 62, um a menos que o Lyon, terceiro classificado, que joga no domingo diante do Olympique de Marselha, fora de casa.

Uma das duas vagas diretas para a Liga dos Campeões pertence ao campeão Paris Saint-Germain (85 pontos). O Lille (69) tem grandes chances de ficar com a segunda vaga. O terceiro lugar leva o time para a fase preliminar da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado disputa a Liga Europa.

A partida foi tensa e ríspida, principalmente no segundo tempo, com duas expulsões. Aos 8 minutos, Daniel Congre, após uma entrada imprudente, deixou o Montpellier com dez jogadores em campo. Aos 17, foi a vez de o Sant-Étienne ter o seu jogador expulso. Cabella, após o segundo amarelo. O jogador, destaque da partida no primeiro tempo, deixou o campo chorando muito.

A partir daí, o time visitante levou mais perigo com uma defesa sólida e rápidos contra-ataques. Aos 19, Gaetan Laborde, com um chute rasteiro e preciso, fez o gol da vitória.