Montpellier e Olympique de Marselha vencem e seguem à caça do PSG no Francês

Perseguidores do Paris Saint-Germain, líder disparado do Campeonato Francês, Montpellier e Olympique de Marselha venceram Bordeaux e Nice, respectivamente, neste domingo, pela 10.ª rodada da competição, e, mesmo que a missão seja difícil, seguem à caça do rival de Paris.

No momento, o Montpellier ocupa a terceira posição com os mesmos 19 pontos do Olympique de Marselha, quarto colocado, e à frente por ter melhor saldo de gols que o adversário. Bordeaux e Nice somam 14 e 11 pontos e são oitavo e 14.º colocados, respectivamente.

Laborde e Delort, este em cobrança de pênalti, anotaram os gols da vitória do Montpellier por 2 a 0 em casa sobre o Bordeaux. Já a equipe de Marselha venceu o Nice fora de casa por 1 a 0 com um gol de Sanson, marcado no final da primeira etapa.

No outro jogo deste domingo, o Saint-Étienne perdeu a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados que garantem vaga nas competições europeias ao só empatar contra o Rennes, em casa, por 1 a 1. O Saint-Étienne é o sexto colocado, com 16 pontos, e o Rennes ocupa o 11.º lugar, com 12.