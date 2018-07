Montpellier empata, e estaciona na tabela do Francês

Agora, o Montpellier soma 59 pontos e está a nove do líder Olympique de Marselha. Em segundo lugar na tabela, o Auxerre tem 63, e é seguido do Lyon, que soma os mesmos 59 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Apesar do tropeço, o Montpellier segue vivo na briga pela vaga na Liga dos Campeões. Somente os dois primeiros se classificaram diretamente para a competição europeia. O terceiro ganhará a chance de disputar a fase eliminatória da competição.

Jogando com o apoio da torcida, o Montpellier abriu o placar aos 32 minutos de partida, com gol do argentino Albert Costa. A vitória, que deixaria o time em terceiro lugar, parecia encaminhada até os 45 da etapa final. Kazim-Richards surpreendeu a defesa dos donos da casa e arrancou o empate, para decepção dos torcedores locais.

Também neste domingo, o Lille goleou o Monaco por 4 a 0, em casa, e subiu para a quinta colocação da tabela, com chances de se classificar para a Liga Europa. Chedjou, Cabaye, duas vezes, e o brasileiro Túlio de Melo marcaram os gols da partida.