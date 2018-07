Montpellier supera Nice e assume a ponta do Francês O Montpellier assumiu a liderança do Campeonato Francês, neste sábado, ao derrotar o Nice, por 1 a 0, fora de casa, pela 14.ª rodada. Giroud marcou o único gol da partida, aos 38 minutos do segundo tempo. O Montpellier alcançou os 24 pontos, um a mais que o Paris Saint-Germain e o Rennes.