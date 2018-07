Montpellier tropeça e perde chance de liderar Francês O Montpellier perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Francês ao empatar, fora de casa, por 2 a 2 com o Le Mans, neste sábado, em partida válida pela 32ª rodada do torneio. Com o resultado, a equipe está em segundo lugar, com 58 pontos, um atrás do Olympique de Marselha.