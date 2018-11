Montpellier vence o Olympique de Marselha e fica em segundo lugar no Francês

Com dois gols de Laborde e um de Lasne, todos no segundo tempo, o Montpellier derrotou o Olympique de Marselha por 3 a 0, neste domingo, em casa, e assumiu o segundo lugar no Campeonato Francês. O time do sul país alcança os mesmos 25 pontos do Lille, mas leva vantagem no saldo de gols (13 a 11). A liderança é o Paris Saint-Germain com os inigualáveis 36 pontos, após 12 rodadas disputadas.

O Nantes goleou o fraco Guingamp por 5 a 0 - com gols de Emiliano Sala (duas vezes), Valentin Rongier, Abdoulaye Toure e Andrei. O resultado impediu que o Monaco, do técnico Thierry Henry, ficasse na lanterna. Guingamp e Monaco somam apenas sete pontos cada, mas o time do ex-atacante tem um saldo melhor de gols.

E no jogo com mais gols da rodada, o Saint-Étienne bateu em casa o Angers por 4 a 3 - com direito a três viradas. Pavlovic abriu o placar para os visitantes, mas Diony e Debuchy fizeram 2 a 1 para os mandantes. Tait e Bahoken voltaram a colocar o Angers em vantagem no placar, mas ainda havia tempo para nova reviravolta. Manceau e Hamouma garantiram os três pontos para a equipe anfitriã.