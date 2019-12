Montpellier x PSG: onde assistir ao vivo ao jogo

O Paris Saint-Germain visita o Montpellier neste sábado pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada às 13h30 (horário de Brasília), no Stade de la Mosson, em Montpellier. O jogo não terá transmissão na TV. É possível assistir apenas online.

O canal de streaming DAZN irá transmitir a partida do time de Neymar para todo o Brasil.

O Paris Saint-Germain é o líder da competição com 36 pontos, cinco à frente do segundo colocado, o Olympique de Marselha. A equipe ainda tem um jogo a menos, já que a partida contra o Monaco foi adiada. Na última rodada do Campeonato Francês o time de Neymar venceu o Nantes por 2 a 0, com um gol de letra de Mbappé e outro de pênalti do brasileiro.

O Montpellier é o sexto colocado da tabela com 24 pontos. Até o momento, o time tem seis vitórias, seis empates e quatro derrotas na competição. O último resultado da equipe foi um empate por 2 a 2 contra o Dijon.