Morata brilha e Chelsea sobe para 2º no Inglês com triunfo sobre Crystal Palace

O Chelsea assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês neste domingo ao derrotar o Crystal Palace por 3 a 1, pela 11ª rodada. O atacante Alvaro Morata foi o grande destaque do duelo disputado no Stamford Bridge ao balançar as redes por duas vezes. Pedro anotou o outro gol dos anfitriões londrinos.

O resultado levou o Chelsea à segunda colocação, com 27 pontos, porque o Liverpool tropeçou no sábado ao empatar com o Arsenal por 1 a 1, no Emirates Stadium. O rival caiu para o terceiro posto, apesar da mesma pontuação, por ter menor saldo de gols. E a liderança, agora isolada, segue com o Manchester City, que fez 6 a 1 no Southampton e atingiu os 29 pontos.

Titular novamente no ataque do Chelsea, Morata aproveitou mais uma vez a boa oportunidade, ao substituir o machucado Olivier Giroud. Outra baixa foi o belga Eden Hazard, também lesionado. Assim, Pedro compôs o setor ofensivo com Morata e o brasileiro Willian.

O primeiro gol saiu aos 32 minutos, após assistência de Pedro para Morata abrir o placar. No segundo tempo, Andros Townsend aproveitou vacilo da defesa, liderada pelo brasileiro David Luiz, para mandar para as redes e empatar o duelo, assustando a torcida londrina.

Mas Morata tratou de tranquilizar o público presente no Stamford Bridge ao anotar seu segundo gol na partida aos 20 minutos, quando levantamento na área passou por todo mundo e chegou até o atacante, que completo para as redes com facilidade.

Cinco minutos depois, Pedro completou para o gol, ao receber passe de Marcos Alonso, para dar números finais do duelo.