Morata é contratado em definitivo pelo Atlético de Madrid junto ao Chelsea

O Atlético de Madrid anunciou neste sábado que contratou o atacante Álvaro Morata de forma definitiva junto ao Chelsea. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube informou que entrou em acordo com o time inglês e que o novo contrato firmado pelo jogador espanhol será cumprido a partir do início da temporada 2020/2021 do futebol europeu.

Depois de uma passagem decepcionante pela equipe de Londres, na qual ele chegou após deixar o Real Madrid em 2017 em uma transação de 70 milhões de libras (cerca de R$ 290 milhões, na ocasião), Morata seguirá atuando por empréstimo pelo Atlético até o final do ciclo 2019/2020 na Europa. No Chelsea, o atleta não conseguiu justificar o alto investimento feito nele e marcou 24 gols em 72 partidas disputadas.

Com isso, o clube da Inglaterra aceitou negociá-lo inicialmente por empréstimo ao time da capital espanhola no meio da última temporada europeia. Ele estreou pela equipe comandada por Diego Simeone no dia 3 de fevereiro, em partida contra o Betis pelo Campeonato Espanhol, e ao total acumula seis gols em 17 jogos realizados.

Morata, de 26 anos, iniciou a sua trajetória como jogador nas categorias de base justamente do Atlético de Madrid, em 2005, e depois se transferiu para o Getafe em 2007, um ano antes de se juntar ao Real Madrid, clube no qual iniciou a sua carreira em 2010. Em 2014, ele foi contratado pela Juventus, mas não teve o sucesso esperado no time italiano e acabou retornando ao Real em 2016, antes de ser adquirido pelo Chelsea em 2017.

Ao também confirmar oficialmente o acordo firmado com o Atlético, com o qual o vínculo definitivo do atleta começará a ser cumprido no dia 1º de julho de 2020, o clube londrino disse neste sábado que "gostaria de agradecer Álvaro pela sua contribuição (ao time) e desejou a melhor sorte para o seu futuro".