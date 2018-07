Morata e David Silva desfalcam Espanha contra a Ucrânia pelas Eliminatórias

Os dois jogadores se machucaram na goleada sobre Luxemburgo por 4 a 0, na sexta. O resultado deu ao país uma vaga na principal competição do continente. A Espanha garantiu a liderança do Grupo C com 24 pontos, cinco à frente da Eslováquia e da Ucrânia, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

David Silva foi cortado devido a fortes dores no ligamento lateral do tornozelo direito. E Alvaro Morata não viajará para a Ucrânia devido a pancada sofrida na perna direita.

Com a Espanha já classificada para a Eurocopa, o técnico Vicente del Bosque optou por não convocar substitutos para as vagas de David Silva e Morata. Assim, a seleção contará com 21 jogadores para o duelo com a Ucrânia.