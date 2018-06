Morato celebra recuperação e elogia Diego Souza: 'Tecnicamente excepcional'

O atacante Morato, do São Paulo, que foi liberado pelo departamento médico do clube para fazer treinos no gramado do CT da Barra Funda depois de ficar oito meses parado por causa de uma cirurgia no joelho direito, celebrou o avanço de sua recuperação. Nesta quarta, ele aqueceu com o restante do grupo e fez trabalhos técnicos.

+ Morato avança em recuperação de cirurgia e deixa departamento médico do São Paulo

"Para mim, é praticamente um início. Acabei de ser liberado pelo Reffis, mas estou tranquilo. Este primeiro dia foi maravilhoso", avalia Morato, à SPFC TV. "Sinto que estou no caminho certo e, com muita vontade e foco, já já estarei à disposição para jogar."

Enquanto alguns jogadores faziam um treino tático comandado pelo técnico Dorival Junior, Morato se juntou a Cueva e Diego Souza, que treinam separados do restante do grupo nos preparativos da pré-temporada.

O atacante tricolor elogiou a nova contratação do time para 2018. "Ele é tecnicamente excepcional", disse Morato. "Sabemos da qualidade dele, ele vai contribuir muito para o São Paulo."

Diego Souza será apresentado no CT da Barra Funda nesta quinta, após o treino da parte da manhã. Também recém-contratado,o zagueiro Anderson Martins tem apresentação prevista para sexta, mas já deve treinar com o grupo nesta quinta.