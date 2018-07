Morato corre risco de cirurgia e preocupa comissão do São Paulo

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, ganhou um problema na temporada. O atacante Morato, que tinha grandes chances de começar o Campeonato Brasileiro como titular, se machucou contra o Oeste, no jogo-treino de sábado, preocupa bastante e agora corre o risco de ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. Ele será avaliado novamente para saber qual o grau de sua lesão.

O jogador atuou diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e foi bem na ocasião. Como não está inscrito ainda na Copa Sul-Americana, tinha expectativa de ver o time avançar diante do Defensa y Justicia, na quinta-feira, e atuar no domingo na estreia do time no Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe quanto tempo ele levará para se recuperar.

Sem Morato, o técnico Rogério Ceni terá de escolher um outro atleta para o time titular. Ele tem à disposição o meia Thomaz, que pode fazer uma função no ataque pelos lados do campo, além de Luiz Araújo, que caiu muito de produção. Outro é Neilton, que tem melhorado, mas ainda não convenceu. Sem contar Wellington Nem, que veio para ser titular, mas se machucou novamente.

Além deles, o São Paulo conta ainda com Shaylon, que também é meia, Chavez, que pode atuar pelos lados do campo, e Marcinho, que foi contratado após o Campeonato Paulista e ainda não estreou. Ele vem treinando bem, mas ainda aguarda uma chance. Com isso, Ceni precisará ver quem melhor se encaixa no time para enfrentar o Cruzeiro no domingo.