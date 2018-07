Morato e Wesley se machucam e São Paulo tem mais duas baixas na temporada

O São Paulo treinou na tarde desta segunda-feira sem dois jogadores: o volante Wesley e o atacante Morato. Ambos se machucaram no sábado, no jogo-treino contra o Oeste, e vão desfalcar o time na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

A maior baixa é Morato, que tinha grandes chances de começar o campeonato nacional como titular. Ele atuou diante do mesmo Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e foi bem na ocasião. Ainda não se sabe quanto tempo ele levará para se recuperar da entorse no joelho direito e exames serão realizados para saber a gravidade do problema.

Já o volante Wesley teve um estiramento na coxa direita e será baixa contra o Defensa y Justicia, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, e também nas primeiras rodadas do Brasileirão. O jogador já tinha sido submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo em fevereiro e pouco atuou no ano.

As duas ausências não devem influenciar na escalação do time para o duelo de quinta-feira, quando o São Paulo precisa vencer o time argentino para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Morato não está inscrito nesta fase da competição continental e Wesley não iria ser titular. Mas as lesões atrapalham os planos de Ceni no Brasileirão.