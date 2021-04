Morato repete dancinha de Edmundo em vitória do Vasco sobre o Flamengo

A vitória por 3 a 1 do Vasco no clássico com o Flamengo levou o vascaíno ao delírio nas redes sociais após o jogo pelo Campeonato Carioca. Além do resultado, os torcedores ficaram empolgados pela comemoração de Morato, que repetiu uma dancinha feita pelo ídolo Edmundo.

Em 1997, em jogo válido pela semifinal do Brasileirão, o atacante tirou onda com o Flamengo após o Vasco vencer por 4 a 1. Nesta quinta-feira, Morato repetiu o gesto após anotar o terceiro gol vascaíno no Maracanã.

"Uma vitória que o torcedor vascaíno com certeza está vibrando, mas calma que todo mundo sabe que o nosso objetivo é o acesso no fim do ano. Que o torcedor vascaíno nos dê mais confiança, porque a gente vai conseguir reverter essa situação" afirmou Morato.

Um dos destaques no clássico, com pelo menos três boas defesas, o goleiro Lucão classificou a atuação contra o Flamengo como a melhor da sua carreira e elogiou a entrega de todos do Vasco ao longo dos 90 minutos.

"Com certeza foi a melhor atuação da minha carreira, ainda mais por ser um clássico. A gente sabia como o Flamengo jogava, mas quando se trata de Vasco e Flamengo ganha quem joga com mais raça. A tática do Marcelo Cabo (treinador) foi essa: dar a vida", afirmou Lucão.