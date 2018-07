Moratti confirma que Mourinho deixa a Inter

O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, se reuniu na noite desta segunda-feira, 24, com o técnico José Mourinho, que confirmou que vai deixar o clube e agora "só pensa no Real Madrid".

A imprensa italiana ouviu Moratti após o encontro, um jantar em sua casa, e o presidente foi direto. Quando perguntado se o treinador sairia, afirmou: "penso que sim, pois seu comportamento era o de uma pessoa que pensa em ir para o Real Madrid".

Moratti, porém, diz que quer manter uma boa relação com o treinador, que comandou o time que quebrou um jejum de 45 anos na Liga dos Campeões. "Espero manter uma relação interessante com Mourinho, pois ele pode dar conselhos interessantes à Inter, já que aqui trabalhou muito bem", afirmou, destacando que a rescisão do contrato do treinador renderá 16 milhões de euros ao clube.

"Agora não é com Mourinho com quem tenho que falar", disse Moratti, em recado ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez, que deve negociar diretamente a rescisão. Mourinho, por sua vez, deixou a residência da família Moratti sem comentar o assunto, e se limitou a dizer que tinha "gostado muito" de jantar com seu presidente.

Moratti garante que ainda não há um nome definido para substituir o português, embora a imprensa italiana dê como certa a contratação do ex-jogador sérvio Sinisa Mihajlovic. O presidente fez elogio a Fabio Capello, atual treinador da seleção inglesa, mas disse que não sabe se ele teria disponibilidade para assumir o clube.