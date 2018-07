Moratti diz que Inter está pronta para encarar o Barça

O presidente da Internazionale de Milão, Massimo Moratti, avisou nesta segunda-feira, véspera do primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões, que o time está preparado para enfrentar o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol e atual campeão europeu.

"Nós estamos preparados. Estamos em um momento de equilíbrio, com um elenco de qualidade e teremos um grande jogo contra uma equipe muito forte. Mas nós também somos um time forte", destacou o dirigente.

Moratti aposta no técnico José Mourinho para sair na frente no confronto com os espanhóis. "Ele está muito concentrado para o jogo. Conheço-o o suficiente para saber que ele está planejando uma grande atuação da Inter", declarou Moratti, que não espera nenhuma novidade na equipe no jogo de terça-feira.