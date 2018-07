Moratti diz que Inter só anunciará técnico após o Natal

Enquanto a imprensa italiana dá como certa a contratação do brasileiro, o presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, segue fazendo mistério sobre o caso. Nesta sexta-feira, ao ser abordado por jornalistas na porta de seu escritório em Milão, ele evitou criar polêmica com o fato de poder estar prestes a contratar um treinador que tem grande identificação com o Milan - Leonardo passou 12 anos no clube, sendo quatro como jogador, sete como dirigente e um como técnico. "Não gosto que se interprete (a possível contratação) como um desprezo ao Milan", despistou.

Moratti, porém, decretou: "Hoje (sexta) não é um dia decisivo, depois do Natal decidiremos o que faremos e comunicaremos".

O lateral argentino Zanetti, capitão da Inter, porém, já dá boas-vindas a Leonardo ao fazer elogios ao ex-jogador do Milan. "O conheço muito bem, é uma pessoa muito inteligente, como treinador tem dado tanto por sua experiência durante a carreira", disse o jogador ao canal de TV Sky.

Leonardo, que está em Milão, e não no Brasil, onde normalmente passa as festas de final de ano, também despistou ao comentar a chance de assumir a Inter, arquirrival do Milan. "Vocês sabem mais que eu (sobre o andamento das negociações). Feliz Natal", disse o brasileiro aos jornalistas italianos.

Embora Moratti tenha dito que a contratação de Leonardo não seria um desprezo ao Milan, o jornal italiano Gazzetta dello Sport interpretou a atitude da Inter como "uma vingança". O periódico destacou que há um acordo com o brasileiro por um contrato que irá até 2012, com opção de renovação por mais um ano, com um salário anual de 2,5 milhões de euros.