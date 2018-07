Moratti espera que Inter de Milão se recupere no Mundial O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, revelou nesta segunda-feira estar otimista de que a Inter de Milão retomará o seu melhor momento no Mundial de Clubes. Depois de vencer tudo o que disputou na última temporada, o time não engrenou sob o comando de Rafael Benites e está apenas em sétimo no Campeonato Italiano.