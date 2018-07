Moratti garante Rafa Benítez e se preocupa com Eto´o A Internazionale faz boa campanha na Liga dos Campeões da Europa - recebe nesta quarta-feira o Twente, da Holanda, e pode se classificar antecipadamente -, mas a fase no Campeonato Italiano não é das melhores. O técnico espanhol Rafael Benítez está na corda bamba e alguns nomes surgem como opção para substituí-lo como o do brasileiro Leonardo e do argentino Diego Simeone. Outro candidato que surge é o do italiano Fabio Capello, que atualmente comanda a seleção inglesa.