Moratti nega que Mourinho esteja perto do Real Madrid

O presidente da Internazionale de Milão, Massimo Moratti, negou nesta quarta-feira que a contratação do técnico José Mourinho pelo Real Madrid esteja perto de ser concretizada.

Após conquistar o título da Liga dos Campeões, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, no último sábado, em Madri, Mourinho voltou a admitir o desejo de treinar o Real e ter a chance de se tornar o único técnico a ganhar o principal torneio interclubes da Europa por três clubes diferentes - ele também foi campeão do continente pelo Porto, em 2004.

Porém, Moratti já anunciou que exigirá uma compensação financeira pelo rompimento do contrato de Mourinho e segue negando a saída do treinador da Inter de Milão. "Não, nada foi concluído. Pelo contrário, na realidade", respondeu o dirigente, ao ser questionado sobre o assunto. "Nós ainda nem sequer começamos (a negociar com o Real) e nós precisaremos de mais tempo", reforço.

Para liberar Mourinho, a Inter exige o pagamento de 16 milhões de euros (36 milhões de reais), valor previsto em uma das cláusulas do contrato para o caso de rompimento do mesmo. O Real Madrid, porém, promete investir pesado para conseguir a contratação do badalado treinador português.